Drei Menschen sterben beim Absturz eines Kleinflugzeugs im Wallis

Drei Menschen kommen bei einem Kleinflugzeugabsturz im Wallis ums Leben Keystone-SDA

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Drei Insassen eines Kleinflugzeuges sind am Dienstagnachmittag bei einem Absturz in der Region Leukerbad im Wallis ums Leben gekommen. Die Identifizierung der Opfer war am Mittwoch noch im Gang.

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(Keystone-SDA) Das einmotorige Kleinflugzeug vom Typ Cirrus SR22T war in Lugano gestartet und hatte einen Zwischenstopp in Sitten eingelegt, wie die Kantonspolizei Wallis am Mittwoch mitteilte. Anschliessend setzte es den Flug in Richtung des Flugplatzes Buochs im Kanton Nidwalden fort.

Kurz nach 16 Uhr kollidierte die Maschine aus bislang ungeklärten Gründen mit dem nördlichen Hang im Gebiet Fluhalp bei Leukerbad. Drittpersonen meldeten daraufhin eine starke Rauchentwicklung in der Region.

Die aufgebotenen Rettungskräfte der Kantonalen Walliser Rettungsorganisation (KWRO 144) begaben sich umgehend mit drei Helikoptern und zwei Rettungsspezialisten zur Unfallstelle. Vor Ort konnten sie nur noch den Tod der drei Flugzeuginsassen feststellen.

Zehn Flugzeugabstürze mit in zehn Jahren

Neben der Kantonspolizei Wallis und der KWRO standen die Feuerwehr des Flughafens Sitten, die Schweizerische Sicherheitsuntersuchungsstelle (Sust) sowie Spezialisten der Kantonspolizei Waadt für technische Sicherungsarbeiten an der Unfallstelle im Einsatz.

Die Sust hat eine Untersuchung zur Klärung der Unfallursache eingeleitet. Die Bundesanwaltschaft (BA) führt die strafrechtlichen Ermittlungen in Zusammenarbeit mit der Kantonspolizei Wallis. Die Untersuchungen der BA und der Sust werden parallel und in enger Koordination geführt.

In den letzten zehn Jahren ereigneten sich in der Schweiz ausser dem Vorfall in Leukerbad neun Flugunfälle mit drei oder mehr Todesopfern.