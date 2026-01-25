Drei mutmassliche Ladendiebe von Winterthurer Polizei geschnappt

In Winterthur hat die Polizei am Sonntagnachmittag drei mutmassliche jugendliche Ladendiebe gefasst. Zuvor waren drei Vermummte in Oberwinterthur dabei beobachtet worden, wie sie einen Selbstbedienungsladen betraten. Die mutmassliche Täterschaft wurde angezeigt.

(Keystone-SDA) Nachdem ein Mann sich kurz nach 16 Uhr mit seiner Beobachtung gemeldet hatte, sei eine Patrouille ausgerückt und habe die drei mutmasslichen Diebe mit zwei vollen Einkaufstaschen unweit des Ladens anhalten können, hiess es in einer Mitteilung der Stadtpolizei Winterthur vom Sonntagabend.