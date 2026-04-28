Drei mutmassliche Täter nach Einbruchversuch in Oberwil ZG gefasst

Keystone-SDA

Die Zuger Polizei hat in der Nacht auf Sonntag drei junge Männer festgenommen, die mutmasslich in ein Einfamilienhaus in Oberwil einbrechen wollten. Bei dem Versuch wurden sie vom Bewohner gestört und auf der anschliessenden Flucht von der Polizei gefasst.

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(Keystone-SDA) Die mutmasslichen Täter sind zwei 20-jährige französische Staatsangehörige und ein 17-jähriger französischer Staatsangehöriger, wie die Zuger Strafverfolgungsbehörden am Dienstag mitteilten.

Deliktsgut erbeuteten sie keines. Auf der Flucht deponierten sie eine Softairwaffe im Gebüsch, welche die Polizei sicherstellte. Die Staatsanwaltschaft des Kantons Zug führt eine Untersuchung.