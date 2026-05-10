Drei Verletzte nach Frontalkollision von zwei Autos in Stäfa

Keystone-SDA

Bei der Frontalkollision zweier Autos sind am Sonntagnachmittag in Stäfa drei Personen verletzt worden. Der Unfallverursacher erlitt schwere Verletzungen und musste mit einem Rettungshelikopter ins Spital geflogen werden. Die Insassen des zweiten Autos erlitten mittelschwere Verletzungen und wurden mit einem Rettungswagen ins Spital gebracht.

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(Keystone-SDA) Zur Kollision kam es laut einer Mitteilung der Zürcher Kantonspolizei gegen 16.30 Uhr auf der Seestrasse. Aus noch nicht geklärten Gründen geriet ein 44-jähriger Automobilist bei einer Tankstelle auf die Gegenfahrbahn. Er war in Richtung Zürich unterwegs. Im entgegenkommenden Auto sassen eine 61-jährige Frau und ihre 44-jährige Beifahrerin.

Die genaue Unfallursache wird durch die Kantonspolizei Zürich und durch die Staatsanwaltschaft See/Oberland untersucht. Die Polizei hat zum Unfall einen Zeugenaufruf erlassen. Wegen des Unfalls musste die Seestrasse im betroffenen Abschnitt für rund zweieinhalb Stunden gesperrt werden. Die Feuerwehr leitete den Verkehr örtlich um.