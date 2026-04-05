Dreifamilienhaus in Courgevaux FR nach Brand unbewohnbar

Keystone-SDA

In einem Wohnhaus mit drei Wohnungen im freiburgischen Courgevaux ist am Samstagnachmittag ein Brand ausgebrochen. Zu diesem Zeitpunkt befand sich ein Bewohner in dem Gebäude. Er wurde in Sicherheit gebracht.

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(Keystone-SDA) Das Feuer sei um 17.25 Uhr auf der Terrasse im Erdgeschoss des Hauses ausgebrochen, teilte die Kantonspolizei Freiburg am Sonntag mit. Die Flammen hätten sich danach auf die gesamte Fassade ausgebreitet.

Die Feuerwehr brachte den Brand den Angaben zufolge rasch unter Kontrolle und löschte ihn. Ein 37-jähriger Mann, der sich im Gebäude befand, wurde in Sicherheit gebracht. Er sowie zwei Nachbarn wurden vom Rettungsdienst wegen des Verdachts auf Rauchvergiftung untersucht, benötigten jedoch keine medizinische Behandlung.

Alle drei Wohnungen waren vorerst nicht mehr bewohnbar. Die genaue Höhe des Sachschadens sei noch unbekannt, hiess es. Die Bewohner seien vorübergehend bei Angehörigen untergebracht worden.

Die Hauptstrasse durch Courgevaux blieb wegen des Brandes für mehr als zwei Stunden gesperrt. Nach Aufhebung der Sperrung wurde der Verkehr für rund anderthalb Stunden wechselseitig geführt. Die Behörden untersuchen die genaue Ursache des Brandes.