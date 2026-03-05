Dreijähriges Mädchen in Chur von Lieferwagen angefahren

Keystone-SDA

Ein dreijähriges Mädchen ist am Donnerstagnachmittag in Chur von einem Lieferwagen angefahren und verletzt worden. Das Kind wurde ins Kantonsspital Graubünden gebracht.

(Keystone-SDA) Der Unfall ereignete sich kurz nach 14.30 Uhr, wie die Kantonspolizei Graubünden mitteilte. Ein Fahrer eines Lieferwagens sei vom Postplatz herkommend über die Poststrasse gefahren. Beim Abbiegen in die Rathausgasse sei er mit dem dreijährigen Mädchen zusammengestossen.