Dreiradlenker verletzt sich bei Kollision in Grenchen SO erheblich

Keystone-SDA

Ein 51-jähriger Fahrer eines Dreirad-Motorfahrzeugs ist am Donnerstag in Grenchen SO mit einem Auto zusammengeprallt und hat sich erheblich verletzt. Aus noch nicht geklärten Gründen kam es gemäss Solothurner Kantonspolizei auf einer Kreuzung zu einer Kollision.

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(Keystone-SDA) Das Auto und das Dreirad kollidierten um 10 Uhr aus noch nicht geklärten Gründen seitlich-frontal auf der Technologiestrasse. Der Rettungsdienst brachte den verletzten Dreiradlenker ins Spital. Die Polizei untersucht den Unfallhergang, wie es im Communiqué heisst.