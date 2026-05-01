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E-Bike-Fahrer bei Kollision mit Lastwagen in Goldau schwer verletzt

Keystone-SDA

Im schwyzerischen Goldau ist es am Freitagmorgen zu einer Kollision zwischen einem E-Bike-Fahrer und einem Lastwagen gekommen. Der E-Bike-Fahrer wurde dabei erheblich verletzt und musste mit dem Helikopter in ein ausserkantonales Spital geflogen werden.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Laut der Schwyzer Kantonspolizei hatte sich der Unfall auf der Gotthardstrasse ereignet. Beteiligt waren ein 36-jähriger E-Bike-Fahrer und ein 29-jähriger Lastwagenchauffeur.

Der Velofahrer war von Lauerz in Richtung Goldau unterwegs, als der Lastwagen gleichzeitig nach rechts in die Gotthardstrasse einbog. Dabei kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge.

Die Kantonspolizei Schwyz und die Staatsanwaltschaft klären den Unfallhergang ab und suchen Zeugen, wie es am Freitag hiess.

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