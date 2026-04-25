E-Bike-Fahrerin wird in Laufen BL bei Kollision schwer verletzt

Keystone-SDA

Eine 77-jährige E-Bike-Fahrerin ist am Samstagnachmittag in Laufen BL bei einer Kollision mit einem Auto schwer verletzt worden. Sie musste mit einem Helikopter ins Spital geflogen werden.

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(Keystone-SDA) Der Unfall ereignete sich kurz vor 12.30 Uhr auf der Bahnhofstrasse, wie die Polizei Basel-Landschaft am Samstagnachmittag mitteilte. Gemäss den bisherigen Erkenntnissen der Polizei beabsichtigte ein 22-jähriger Autofahrer, aus Richtung McDonald’s kommend via Nebenstrasse nach links auf die Bahnhofstrasse einzubiegen.

Zeitgleich sei eine 77-jährige E-Bike-Lenkerin aus Richtung Bahnhof kommend auf der abschüssigen Bahnhofstrasse Richtung Bahnunterführung gefahren. In der Folge kam es zu einer Kollision.