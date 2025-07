E-Trottifahrer verletzt sich bei Selbstunfall in Pratteln BL

Keystone-SDA

Ein 60-jähriger Elektro-Trottinett-Fahrer hat sich am Samstagnachmittag bei einem Selbstunfall in Pratteln BL schwere Verletzungen zugezogen. Er wurde nach einer Erstbetreuung vor Ort in ein Spital gebracht.

1 Minute

(Keystone-SDA) Der E-Trottifahrer fuhr am Samstagnachmittag kurz vor 15 Uhr auf dem Grüssenweg in Pratteln BL, wie die Polizei Basel-Landschaft am Sonntag mitteilte. Aus bisher nicht restlos geklärten Gründen stürzte der Mann über den Lenker seines Gefährts und fiel auf den Kopf.