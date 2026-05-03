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E-Trottinett-Fahrer verletzt sich bei Sturz in Landquart GR

Keystone-SDA

Ein 42-jähriger Mann ist in der Nacht von Freitag auf Samstag in Landquart mit seinem E-Trottinett gestürzt. Dabei prallte er mit dem Kopf auf und verletzte sich.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die Ambulanz brachte ihn ins Kantonsspital in Chur, wie die Kantonspolizei Graubünden am Sonntag mitteilte.

Der Unfall ereignete sich nach Mitternacht auf der Schulstrasse. Nach einer Verzweigung überquerte der Mann die Gegenfahrbahn, stürzte und kollidierte mit dem Tiefsammelsystem aus Beton.

Die Kantonspolizei stellt Ermittlungen zum Unfallhergang an. Beim verletzten Mann wurden eine Blut- und eine Urinprobe angeordnet.

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