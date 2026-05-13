Ehemaliger SBG-Präsident Studer verstorben

Keystone-SDA

Robert Studer, der ehemalige Präsident der Schweizerischen Bankgesellschaft (SBG), ist letzte Woche im Alter von 87 Jahren verstorben. Dies geht aus einer Todesanzeige der Grossbank UBS vom Mittwoch hervor.

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(Keystone-SDA) Studer war ab 1988 Präsident der SBG-Generaldirektion. Von 1996 bis zur Fusion mit dem Schweizerischen Bankverein zur heutigen UBS im Jahr 1998 präsidierte er den SBG-Verwaltungsrat. Insgesamt sei er über vier Jahrzehnte für die Bank tätig gewesen, heisst es in der Todesanzeige.

Studer galt als Banker der alten Schule. Aus dem Käsersohn sei der mächtigste Banker der Schweiz geworden, hiess es bei seinem Abgang in einem Medienbericht.

Einer breiten Öffentlichkeit wurde er in den 1990er-Jahren bekannt, als die Schweizer Banken und auch er persönlich wegen der Affäre um nachrichtenlose Vermögen unter Druck standen.