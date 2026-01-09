Ehren-Globes: Helen Mirren und Sarah Jessica Parker gefeiert

Keystone-SDA

Drei Golden Globes und einen Oscar hat sie schon, nun ist eine Ehren-Trophäe dazugekommen: die britische Schauspielerin und Produzentin Helen Mirren (80, "The Queen") ist vor der Golden-Globe-Gala mit dem Cecil B. DeMille Award für besondere Leistungen im Film ausgezeichnet worden.

2 Minuten

(Keystone-SDA) Ihre US-Kollegin Sarah Jessica Parker (60), durch die TV-Serie «Sex and the City» berühmt, wurde mit dem Carol Burnett Award für besondere Verdienste um das Fernsehen gefeiert.

Hollywood-Star Harrison Ford schwärmte in einem Tribut an Oscar-Preisträgerin Mirren, dass sie knallharte Rollen spielen könne, weil sie selbst ein richtiger «Badass» sei. Parker wurde unter anderem von ihrem Ehemann Matthew Broderick und von ihrem langjährigen Co-Star Kristin Davis aus «Sex and the City» mit Lobreden gewürdigt. Die Gala wurde am Donnerstagabend (Ortszeit) im US-Fernsehen ausgestrahlt.

Wandlungsfähige Britin

In ihrer langen Filmkarriere überzeugte Mirren in unterschiedlichsten Rollen und Genres – von Historienfilmen bis zu Krimis und Komödien. Sogar in der «The Fast And The Furious»-Reihe mit muskulösen Actionstars wie Vin Diesel und Jason Statham gehört sie zur wiederkehrenden Besetzung. Der seit 1952 vergebene Cecil B. DeMille Award ging zuvor unter anderem an Grössen wie Jane Fonda, Meryl Streep, Barbra Streisand, Tom Hanks, Denzel Washington, Robert Redford und Robert De Niro.

Durch «Sex and the City» berühmt

Parker spielte von 1998 bis 2004 in der Kultserie «Sex and the City» um eine Gruppe von befreundeten New Yorkerinnen die Beziehungskolumnistin Carrie Bradshaw. Sie holte damit sechs Golden-Globe-Trophäen. Ab 2021 war sie auch in der Neuauflage «And Just Like That…» zu sehen.

Die TV-Ikone Carol Burnett (92) war 2019 die erste Empfängerin des nach ihr benannten Ehrenpreises. Es folgten unter anderem Ellen DeGeneres, Norman Lear und Ted Danson.

Die 83. Verleihung der Golden Globes in 27 Film- und TV-Sparten geht an diesem Sonntag (11. Januar) in Beverly Hills über die Bühne.