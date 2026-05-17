Eidgenössisches Musikfest lockt über 100’000 Menschen nach Biel

Keystone-SDA

Das 35. Eidgenössische Musikfest hat Biel für vier Tage in die Hauptstadt der Schweizer Blasmusik verwandelt. Das Organisationskomitee zeigte sich am Sonntag überwältigt vom enormen Publikumsaufmarsch.

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(Keystone-SDA) Erwartet wurden 100’000 Besuchende. «Wir haben kein Zählersystem, aber es waren wohl deutlich mehr», sagte Kommunikationschef Theo Martin am letzten Festtag auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA.

Das unbeständige Wetter tat der Begeisterung offensichtlich keinen Abbruch. Einzig bei der Parademusik am Samstagabend musste der Wettbewerb wegen des starken Regens abgesagt werden. Alle anderen Aktivitäten wurden plangemäss durchgeführt.

Insgesamt 24’071 Musizierende aus 532 Vereinen nahmen am ersten «Eidgenössischen» seit zehn Jahren teil. Als letzter Höhepunkt stand am Sonntagabend die Schlussfeier auf der Esplanade an.