Ein neuer Millionengewinn bei Swiss Lotto-Ziehung

Keystone-SDA

Swiss Lotto hat bei der Ziehung vom Samstag eine neue Millionärin oder einen neuen Millionär gekürt. Dank einem Sechser gewinnt die Mitspielerin oder der Mitspieler aus der Schweiz genau eine Million Franken. Nur die Glückszahl fehlte.

(Keystone-SDA) Die ausgelosten Zahlen waren die 20, 30, 31, 33, 36 und 38. Die Glückszahl wäre die 1 gewesen. Als Replay-Zahl wurde die 2 gezogen und als Joker-Zahl die 897696.

Für die nächste Ziehung vom Mittwoch befinden sich 8 Millionen Franken im Jackpot, wie Swisslos mitteilte.

