The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter

Ein neuer Millionengewinn bei Swiss Lotto-Ziehung

Keystone-SDA

Swiss Lotto hat bei der Ziehung vom Samstag eine neue Millionärin oder einen neuen Millionär gekürt. Dank einem Sechser gewinnt die Mitspielerin oder der Mitspieler aus der Schweiz genau eine Million Franken. Nur die Glückszahl fehlte.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die ausgelosten Zahlen waren die 20, 30, 31, 33, 36 und 38. Die Glückszahl wäre die 1 gewesen. Als Replay-Zahl wurde die 2 gezogen und als Joker-Zahl die 897696.

Für die nächste Ziehung vom Mittwoch befinden sich 8 Millionen Franken im Jackpot, wie Swisslos mitteilte.

https://www.swisslos.ch/de/swisslotto/einzeltipps/spielen.html

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft