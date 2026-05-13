Ein neuer Millionengewinn bei Swiss Lotto-Ziehung

Keystone-SDA

Die Schweiz hat einen neuen Lottomillionär. Ein Spieler oder eine Spielerin hat dank der sechs richtigen Joker-Zahlen 327879 in der richtigen Reihenfolge 2,5 Millionen Franken gewonnen.

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(Keystone-SDA) Der Jackpot hingegen wurde nicht geknackt. Die richtigen sechs Zahlen wären 6, 11, 25, 31, 37 und 41 gewesen, die Glückszahl lautete 2, die Replay-Zahl 11.

Für die nächste Ziehung vom Samstag befinden sich 8,5 Millionen Franken im Jackpot, wie Swisslos mitteilte.

https://www.swisslos.ch/de/swisslotto/einzeltipps/spielen.html