Ein neuer Millionengewinn bei Swiss Lotto-Ziehung

Keystone-SDA

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Swiss Lotto hat bei der Ziehung vom Samstag eine neue Millionärin oder einen neuen Millionär gekürt. Dank einem Sechser gewinnt die Mitspielerin oder der Mitspieler genau 1 Million Franken. Nur die Glückszahl fehlte.

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(Keystone-SDA) Die ausgelosten Zahlen waren die 5, 9, 17, 18, 25 und 31. Die Glückszahl wäre die 2 gewesen. Als Replay-Zahl wurde die 6 gezogen und als Joker-Zahl die 700431.

Für die nächste Ziehung vom Mittwoch befinden sich 25 Millionen Franken im Jackpot, wie Swisslos mitteilte.

https://www.swisslos.ch/de/swisslotto/einzeltipps/spielen.html