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Einbrecher überrascht in Baar ZG Bewohnerin und flüchtet

Keystone-SDA

In Baar ist in der Nacht auf Samstag ein Unbekannter in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses eingedrungen. Dabei wurde er von der Bewohnerin überrascht und ergriff die Flucht.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Laut Angaben der Zuger Strafverfolgungsbehörden ereignete sich der Einbruch kurz vor 04.30 Uhr am Salvenmattweg. Der Einbrecher kletterte auf den Balkon einer Wohnung und gelangte durch die unverschlossene Balkontüre ins Innere. Dort durchsuchte er mehrere Räume und entwendete unter anderem Schmuck, eine Armbanduhr, eine Handtasche, eine Sonnenbrille sowie ein Necessaire.

Die Bewohnerin, die zum Zeitpunkt des Einbruchs schlief, wurde durch die Geräusche geweckt und bemerkte den Eindringling. Dieser ergriff sofort die Flucht über den Balkon.

Der Einbrecher konnte nicht gefasst werden, wie die Strafverfolgungsbehörden weiter mitteilten. Im Quartier wurden später verschiedene Gegenstände gefunden und sichergestellt, darunter auch die leere Schmuckschatulle der Geschädigten.

Die Zuger Polizei prüfe, ob weitere der aufgefundenen Gegenstände aus anderen Diebstählen stammen, hiess es weiter.

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