Einbrecher gestehen 47-fachen Diebstahl vor Walliser Bezirksgericht

Keystone-SDA

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Zwei albanische Staatsangehörige haben sich am Freitag wegen mehrfachen Diebstahls vor dem Bezirksgericht Entremont VS verantworten müssen. Als Wiederholungstäter drohen ihnen mehrjährige Haftstrafen und Landesverweise.

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(Keystone-SDA) Die 30 und 40 Jahre alten Männer brachen zwischen November 2023 und August 2025 bei 54 Privatpersonen und Unternehmen in den Kantonen Wallis, Waadt und Neuenburg ein. Sie stahlen Fahrzeuge, brachen Tresore auf und erbeuteten Bargeld sowie Sachwerte in Höhe von mehreren Zehntausend Franken.

Im vereinfachten Verfahren zeigten sich die Angeklagten am Freitag geständig. Sie akzeptierten die Anträge der Staatsanwaltschaft auf Freiheitsstrafen von 54 und 60 Monaten sowie Landesverweise von zehn Jahren respektive auf Lebenszeit. Das Urteil wird nächste Woche erwartet.

Beide Täter waren zum Tatzeitpunkt in Frankreich wohnhaft, hatten bereits Einreiseverbote für die Schweiz und sind hierzulande vorbestraft. Im August 2025 wurden sie nach einer Polizeikontrolle im Wallis festgenommen.