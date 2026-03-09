Einbruchserie in Gastronomiebetriebe in Schaffhausen

In der Stadt Schaffhausen ist in der Nacht auf Montag in mehrere Gastronomiebetriebe eingebrochen worden. Eine unbekannte Täterschaft brach unter anderem in Betriebe in der Neustadt, auf dem Herrenacker, am Münsterplatz und am Fischerstubengässchen ein.

(Keystone-SDA) Zudem wurde in weitere Geschäftsbetriebe an der Rheinuferstrasse sowie ebenfalls auf dem Herrenacker eingebrochen. Bei einigen Restaurants blieb es bei Einbruchsversuchen, wie die Schaffhauser Polizei am Montagabend mitteilte.

Was dabei entwendet worden sei, sei derzeit noch nicht bekannt. Die Polizei bittet Personen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich zu melden. Sie geht derzeit davon aus, dass alle Einbrüche sowie Einbruchsversuche von derselben Täterschaft begangen wurden.