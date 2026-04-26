Eine Tote und drei Verletzte nach Unfall auf Thuner Brücke

Keystone-SDA

Bei einer Frontalkollision zweier Autos auf der Thuner Alpenbrücke ist am Sonntagnachmittag eine Person ums Leben gekommen. Drei weitere Personen wurden beim Unfall verletzt, davon zwei Menschen schwer.

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(Keystone-SDA) Wie die regionale Staatsanwaltschaft Berner Oberland und die Berner Kantonspolizei am Abend mitteilten, handelt es sich bei der Verstorbenen um eine 87-jährige Schweizerin aus dem Kanton Bern. Sie sass in einem Auto, das von Steffisburg her kam und dessen Lenker schwer verletzt wurde.

Ebenfalls schwer verletzt wurde die Lenkerin des entgegenkommenden Autos, ihr Beifahrer wurde verletzt. Drittpersonen leisteten erste Hilfe, bis die Einsatzkräfte eintrafen. Sie versuchten auch, die 87-jährige Frau zu reanimieren, doch ohne Erfolg. Die verletzten Unfallbeteiligten wurden mit je einer Ambulanz ins Spital gebracht.

Für die Bergungs- und Unfallarbeiten musste die Alpenbrücke für mehrere Stunden vollständig gesperrt werden. Eine Umleitung wurde eingerichtet. Im Einsatz standen neben Spezialdiensten der Kantonspolizei Bern etwa auch das Care Team Kanton Bern, Spezialisten des Instituts für Rechtsmedizin der Universität Bern, Einsatzkräfte von Schutz und Rettung Thun und Abschleppdienste.

Die Kantonspolizei Bern hat unter der Leitung der regionalen Staatsanwaltschaft Oberland Ermittlungen zur Klärung des genauen Unfallhergangs und der Umstände aufgenommen.