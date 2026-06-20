Einsatz wegen Brand in Feuerwerksdepot in Uitikon-Waldegg ZH

Keystone-SDA

Teilen

In Uitikon-Waldegg ZH ist ein Feuerwerksdepot abgebrannt. Ein Journalist der Nachrichtenagentur Keystone-SDA berichtete von lauten Knallen.

1 Minute

(Keystone-SDA) Der Brand war kurz vor Mitternacht ausgebrochen und konnte mittlerweile unter Kontrolle gebracht werden, wie die Polizei der SDA sagte. Verletzte oder Vermisste gäbe es nach aktuellem Kenntnisstand keine. Über Nacht hielten die Einsatzkräfte eine Brandwache.

Die Brandursache sei noch unklar und Gegenstand laufender Ermittlungen. Im Einsatz standen die Kantonspolizei Zürich, die Forensik, die Brandermittlung, die Feuerwehr Uitikon sowie Schutz & Rettung Zürich.