The Swiss voice in the world since 1935
Persönlicher Feed

Melden Sie sich an, um Themen zu Ihrem Feed hinzuzufügen.

Jetzt anmelden
Merkliste

Melden Sie sich an, um Artikel zu Ihrer Merkliste hinzuzufügen.

Jetzt anmelden
Schweizer Demokratie
Informationskrieg
Digitale Demokratie
Globale Wahlen
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Fünfte Schweiz
Auslandschweizer Gemeinschaft
Schweizer Politik
Abstimmungen
Auswandern
Ungewöhnliche Schweiz
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden
Podcast
Siehe alle Podcasts

Einsatz wegen Brand in Feuerwerksdepot in Uitikon-Waldegg ZH

Keystone-SDA

In Uitikon-Waldegg ZH ist ein Feuerwerksdepot abgebrannt. Ein Journalist der Nachrichtenagentur Keystone-SDA berichtete von lauten Knallen.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der Brand war kurz vor Mitternacht ausgebrochen und konnte mittlerweile unter Kontrolle gebracht werden, wie die Polizei der SDA sagte. Verletzte oder Vermisste gäbe es nach aktuellem Kenntnisstand keine. Über Nacht hielten die Einsatzkräfte eine Brandwache.

Die Brandursache sei noch unklar und Gegenstand laufender Ermittlungen. Im Einsatz standen die Kantonspolizei Zürich, die Forensik, die Brandermittlung, die Feuerwehr Uitikon sowie Schutz & Rettung Zürich.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft