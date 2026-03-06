Elektronische Stimmen im Kanton Basel-Stadt wohl nicht zählbar

Elektronische Stimmen können im Kanton Basel-Stadt wahrscheinlich nicht gezählt werden. Keystone-SDA

Wegen eines technischen Fehlers können elektronische Stimmen von Stimmberechtigten im Kanton Basel-Stadt bei den Abstimmungen vom 8. März wohl nicht gezählt werden. Dies teilte die Staatskanzlei am Freitag mit.

(Keystone-SDA) Betroffen sind über 10’000 Auslandschweizerinnen und -schweizer, wie es heisst. Hinzu kämen 30 Stimmberechtigte, die aufgrund einer Behinderung zur elekronischen Stimmabgabe berechtigt seien. In der elektronischen Urne hätten sich zur Zeit der Mitteilung rund 1800 Stimmen befunden, etwa 3,4 Prozent der bisher eingegangenen Voten.

Das Probleme besteht bei der Verwendung der USB-Sticks, die zur Entschlüsselung der Urne notwendig sind, wie es weiter heisst. Es bestehe keine Verbindung zum E-Voting-System der Schweizer Post und es deute nichts auf eine Manipulation durch Dritte hin.