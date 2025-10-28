Elf Tote bei Absturz von Kleinflugzeug in Kenia

Keystone-SDA

Beim Absturz eines Kleinflugzeugs im ostafrikanischen Kenia sind elf Menschen ums Leben gekommen. Es handelte sich um acht Menschen aus Ungarn, zwei Deutsche und den kenianischen Piloten, wie die Fluggesellschaft Mombasa Air Safari mitteilte. Es habe keine Überlebenden gegeben.

(Keystone-SDA) Die Cessna 208 Caravan war demnach auf dem Weg in den berühmten Nationalpark Massai Mara. Sie sei am frühen Morgen im Bezirk Kwale im Süden des Landes gestartet und kurz darauf – etwa 40 Kilometer ausserhalb der Küstenstadt Mombasa – abgestürzt, teilte die Zivilluftfahrtbehörde KCAA mit. Untersuchungen seien eingeleitet worden, um die Ursache des Unfalls zu ermitteln.

Die Fluggesellschaft Mombasa Air Safari ist auf die Beförderung von Touristen zwischen den Sandstränden der kenianischen Ostküste und den Safari-Destinationen in den nördlichen Teilen des Landes spezialisiert. Massai Mara ist häufig das Ziel.