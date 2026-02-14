The Swiss voice in the world since 1935
Elf Verletzte nach Explosion an Fasnachtsumzug im Wallis

Keystone-SDA

Am Fasnachtsumzug in Le Châble im Wallis ist es am Samstagnachmittag zu einer Explosion auf einem Festwagen gekommen. Elf Menschen wurden dabei verletzt. Ein Grosseinsatz mit drei Helikoptern und vier Ambulanzen brachte die Opfer in verschiedene Spitäler.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Wie die Walliser Kantonspolizei am Abend mitteilte, ereignete sich die Explosion kurz vor 15 Uhr auf dem Wagen, der für die Konfettikanone verwendet wurde. Laut Medienberichten explodierte der Luftkompressor.

Erste Meldungen zum Vorfall waren auf der Website von «Le Nouvelliste» erschienen und bei «Rhône FM».

