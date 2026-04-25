Elias Moussa ist neuer Stadtpräsident von Freiburg

Keystone-SDA

Der 41-jährige Sozialdemokrat Elias Moussa ist neuer Stadtpräsident von Freiburg. Das hat der im März neu bestimmte Freiburger Gemeinderat am Samstag an seiner konstituierenden Sitzung entschieden, wie die Stadt Freiburg mitteilte.

2 Minuten

(Keystone-SDA) Der seit 2023 der Stadtregierung angehörende Rechtsanwalt Moussa folgt im Stadtpräsidium auf Parteikollege Thierry Steiert. Dieser hatte vor einem Jahr bekanntgegeben, dass er nicht mehr zu den Wahlen antreten werde. Steiert ist 63-jährig und gehörte der Stadtregierung seit 15 Jahren an.

Neue Vizestadtpräsidentin von Freiburg ist Isabelle Sob (Mitte), die bei den Freiburger Gemeindewahlen vom 8. März neu in die Stadtregierung gewählt worden ist. Dieses setzt sich neu aus drei Vertreterinnen und Vertreter von Links-Grün und zwei Bürgerlichen der Mitte-Partei zusammen. Bisher arbeiteten vier Links-Grüne mit einem Bürgerlichen zusammen.

Einige Änderungen bei der Aufgabenverteilung

Der neu gewählte Freiburger Gemeinderat nahm mehrere Änderungen bei der Departementsverteilung vor: Der Dienst für Stadtplanung und Architektur folgt seinem Direktor aus der vorherigen Legislatur, Elias Moussa, zur Leitung der Zentralverwaltung und des Rechtsdienstes. Das Personalamt (HR) gehört hingegen nun zum Departement Finanzen, HR und Informatik, das unter der Leitung von Isabelle Sob steht.

Die dienstälteste Gemeinderätin, Mirjam Ballmer (Grüne), behält die Verantwortung für das Amt für Schule, Kinder und gesellschaftlichen Zusammenhalt, den Dienst für Sozialhilfe und das Beistandschaftsamt für Erwachsene und übernimmt zusätzlich die Kultur.

Der neu gewählte Simon Murith (Mitte) wird über die Ortspolizei und Mobilität sowie über den Sport wachen, während die dritte neue gewählte, Marine Jordan (SP), das Amt für Tiefbau, Umwelt und Energie sowie die Burgergemeinde leiten wird.