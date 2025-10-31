Emmer Gemeinderat verteilt Aufgaben interimistisch neu

Keystone-SDA

Schon vor dem letzten Arbeitstag des Emmer Finanzdirektors Patrick Schnellmann (Mitte), hat der Gemeinderat einzelne Aufgaben an andere Gemeinderatsmitglieder verteilt. Es handle sich um eine Übergangsregelung, teilte die Gemeinde Emmen am Freitag mit.

1 Minute

(Keystone-SDA) Schnellmann, welcher der Direktion für Finanzen, Immobilien und Sport leitet, tritt per Ende Januar 2026 von seinem Amt zurück. Ein Teil seiner Aufgaben übernehmen bereits jetzt und bis Ende Januar 2026 andere Mitglieder der Gemeindeexekutive. Mit dieser Regelung wolle der Gemeinderat die strategische Führung in den betroffenen Bereichen nahtlos sicherstellen, hiess es in der Mitteilung.

Das Projekt Kultur- und Kongresszentrum Gersag wird demnach von Bildungs- und Kulturdirektor Brahim Aakti (SP) geleitet. Für die Organisationsentwicklung des Betreibungsamts ist Gemeindepräsidentin Ramona Gut-Rogger (FDP) zuständig. Die Immobilienstrategie kommt unter die Obhut von Bau- und Umweltdirektor Andreas Roos (Mitte).

Wer Schnellmanns Nachfolger wird, ist noch offen. Der Gemeinderat geht davon aus, dass es ab Februar bis zum Amtsantritt des neuen Gemeinderatsmitglieds eine interimistische Führung der Direktion Finanzen, Immobilien und Sport brauchen wird.