Entwichener Häftling nach über einem Jahr in Belgien gefasst

Keystone-SDA

Ein vor über einem Jahr aus dem Basler Gefängnis Bässlergut entwichener Häftling ist in Belgien festgenommen worden. Nach einem weiteren Ausbrecher wird weiterhin gefahndet, wie das Justiz- und Sicherheitsdepartement am Freitag mitteilte.

1 Minute

(Keystone-SDA) Der mittlerweile 23-jährige Tunesier sitzt nach der Auslieferung in die Schweiz wieder im Gefängnis in Basel.

Wie aus der Mitteilung hervorgeht, fehlt vom damals bei der Flucht 37-jährigen Algerier weiterhin jede Spur.

Die beiden Männer waren am 30. August 2024 aus dem Gefängnis in Basel entwichen. Der Tunesier floh aus dem vorzeitigen Strafvollzug. Ihm wurde unter anderem versuchte vorsätzliche Tötung und versuchte mehrfache schwere Körperverletzung vorgeworfen, ebenso Raub, mehrfacher Diebstahl und Gewalt gegen Behörden.

Der Algerier befand sich im Strafvollzug. Er war wegen Sachbeschädigung, Hausfriedensbruch und rechtswidriger Einreise verurteilt worden.