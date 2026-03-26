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Erdbeben in der Toskana: Erschütterungen auch in Florenz

Keystone-SDA

In der Toskana hat sich ein Erdbeben ereignet. Nach Angaben des italienischen Instituts für Geophysik und Vulkanologie (INGV) hatte es eine Stärke von 4,1.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die heftigsten Erschütterungen wurden gegen 9.40 Uhr in der Region der 90.000-Einwohner-Stadt Pistoia registriert. Die Erdstösse waren aber auch im 35 Kilometer weiter gelegenen Florenz zu spüren, der Hauptstadt der Toskana. Über grössere Schäden wurde zunächst nichts bekannt. Die Toskana gehört zu den beliebtesten Urlaubsregionen in Italien.

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