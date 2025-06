Erfolg und Gehorsam verlieren in Erziehung laut Studie an Wert

Keystone-SDA

Verantwortung, Nähe und Selbstbestimmung: Ihrem Nachwuchs derlei Werte zu vermitteln ist Eltern einer Studie zufolge mittlerweile deutlich wichtiger als Kriterien wie Erfolg und Gehorsam.

(Keystone-SDA) Eine Umfrage der Krankenkasse Pronova BKK unter 2000 Müttern und Vätern ergab, dass Verantwortungsbewusstsein (48 Prozent), Hilfsbereitschaft und Höflichkeit (jeweils 47 Prozent) auf der Liste der Eigenschaften, die Eltern vermitteln möchten, ganz oben stehen. Die Ergebnisse lagen der Nachrichtenagentur AFP am Samstag vor.

«Spass haben» wird von über einem Drittel der befragten Eltern als wichtig angesehen, erst dahinter kommen Werte wie Ehrgeiz (22 Prozent) und Erfolg (19 Prozent). Während zudem zwei Drittel der Eltern angaben, in ihrer eigenen Kindheit sei ihnen Gehorsam vermittelt worden, wollen heute nur noch elf Prozent der Befragten dies weitergeben. Ein hoher sozialer Status spielt nur noch für sieben Prozent der Befragten eine Rolle.

«In einer Welt, die viele als unsicher empfinden, wollen Eltern Gemeinsinn vermitteln», zitierte die Pronova BKK dazu die Familienpsychologin Nina Grimm. «Wer Verantwortung übernimmt, hilfsbereit handelt und respektvoll kommuniziert, kann in Gemeinschaften bestehen.» Zudem seien heutige Eltern in einer Zeit sozialisiert worden, in der Aufmerksamkeit und Anerkennung oft an Leistung gekoppelt gewesen seien. Diesen emotionalen Mangel versuchten viele nun in der Erziehung ihrer eigenen Kinder durch Beziehung zu kompensieren.

Für die Studie wurden im März dieses Jahres 2000 Mütter und Väter ab 18 Jahren mit mindestens einem eigenen Kind unter 16 Jahren im Haushalt befragt. Die Erhebung ist den Angaben zufolge repräsentativ.