Erfolgreichster Netflix-Film legt noch mal ordentlich zu

Keystone-SDA

"KPop Demon Hunters", der erfolgreichste Netflix-Film überhaupt, hat ein weiteres Mal deutlich zugelegt. Er legte nach Angaben des Streamingdienstes seine erfolgreichste Woche hin.

2 Minuten

(Keystone-SDA) Der Animations-Musical-Film sammelte nach Angaben von Netflix in der vergangenen Woche weitere 30,1 Millionen Abrufe. So viele Abrufe in einer Woche hatte er bislang noch nie.

Seit der Veröffentlichung am 20. Juni kommt der Film auf mehr als 266 Millionen Abrufe. Angesichts der bisherigen Zahlen aus den Wochencharts ist es wahrscheinlich, dass der Film bis 19. September – in seinen Bestenlisten bezieht sich Netflix immer nur auf die ersten 91 Online-Tage – noch die 300-Millionen-Marke bei den Abrufen knackt.

Damit wäre «KPop Demon Hunters» der erste Netflix-Film, der das offiziell schafft. Der Entertainment-Dienst hat nach eigenen Angaben mehr als 300 Millionen Abonnentinnen und Abonnenten weltweit.

K-Pop und Dämonen

Der von Sony Pictures Animation produzierte Animations-Fantasyfilm dreht sich um die K-Pop-Girlgroup Huntrix (auch Huntr/X geschrieben). Die drei jungen Frauen führen ein Doppelleben als Dämonen-Jägerinnen. Plötzlich bekommen sie Konkurrenz von einer Boyband, deren Jungs aber Dämonen sind.

Der Hype um den Animationsfilm beförderte den Soundtrack mit K-Pop-Ohrwürmern wie «Golden» weltweit in Musikcharts.

Dienstagabends werden Netflix-Wochencharts veröffentlicht, die die Streaming-Top-10 für Filme und Serien jeweils von Montag bis Sonntag davor erfassen.