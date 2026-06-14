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Ergebnisse aus dem Kanton Nidwalden

Die detaillierten Ergebnisse der kantonalen Abstimmungen aus dem Kanton Nidwalden (NW)

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Bewilligung eines Objektkredits für den Ersatzneubau einer Dreifachsporthalle für die kantonale Mittelschule: JA

Ja-Anteil: 72,75 Prozent (14’007 Stimmen) Nein-Anteil: 27,25 Prozent (5246 Stimmen) Stimmbeteiligung: 62,52 Prozent Teilrevision des Gesetzes über die Steuern des Kantons und der Gemeinden: JA

Ja-Anteil: 69,53 Prozent (12’277 Stimmen) Nein-Anteil: 30,47 Prozent (5380 Stimmen) Stimmbeteiligung: 59,28 Prozent Gegenvorschlag Teilrevision des Gesetzes über die Steuern des Kantons und der Gemeinden: NEIN

Ja-Anteil: 40,97 Prozent (7061 Stimmen) Nein-Anteil: 59,03 Prozent (10’173 Stimmen) Stimmbeteiligung: 59,28 Prozent Stichfrage Teilrevision des Gesetzes über die Steuern des Kantons und der Gemeinden: JA

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