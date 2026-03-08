The Swiss voice in the world since 1935
Ergebnisse aus dem Kanton St. Gallen

Die detaillierten Ergebnisse der kantonalen Abstimmungen aus dem Kanton St. Gallen (SG)

(Keystone-SDA) Kantonsratsbeschluss über den Verkauf der Grundstücke WILWEST und die Kompensation von Fruchtfolgeflächen: JA

Ja-Anteil: 54,68 Prozent (85’420 Stimmen) Nein-Anteil: 45,32 Prozent (70’794 Stimmen) Stimmbeteiligung: 50,13 Prozent Kantonsratsbeschluss über den Neubau des Berufs- und Weiterbildungszentrums Rapperswil-Jona am Standort «Südquartier» in Rapperswil: JA

Ja-Anteil: 80,11 Prozent (126’276 Stimmen) Nein-Anteil: 19,89 Prozent (31’351 Stimmen) Stimmbeteiligung: 49,94 Prozent Kantonsratsbeschluss über den Bau der «Kantonsstrasse zum See» mit Kostenbeteiligung am «Anschluss Witen mit Zubringer»: JA

