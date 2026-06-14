Ergebnisse aus dem Kanton Zürich

Die detaillierten Ergebnisse der kantonalen Abstimmungen aus dem Kanton Zürich (ZH)

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(Keystone-SDA) Vertretung von Kantonsratsmitgliedern: JA

Ja-Anteil: 64,09 Prozent (322’004 Stimmen) Nein-Anteil: 35,91 Prozent (180’398 Stimmen) Stimmbeteiligung: 56,12 Prozent Wohneigentums-Initiative: NEIN

Ja-Anteil: 25,14 Prozent (130’498 Stimmen) Nein-Anteil: 74,86 Prozent (388’513 Stimmen) Stimmbeteiligung: 56,70 Prozent Wohnungsinitiative: NEIN

Ja-Anteil: 40,33 Prozent (210’821 Stimmen) Nein-Anteil: 59,67 Prozent (311’871 Stimmen) Stimmbeteiligung: 56,98 Prozent Gegenvorschlag Wohnungsinitiative: JA

Ja-Anteil: 57,85 Prozent (292’265 Stimmen) Nein-Anteil: 42,15 Prozent (212’940 Stimmen) Stimmbeteiligung: 56,39 Prozent Stichfrage Wohnungsinitiative: GEGENVORSCHLAG

Initiative: 39,25 Prozent (192’363 Stimmen) Gegenvorschlag: 60,75 Prozent (297’713 Stimmen) Stimmbeteiligung: 56,09 Prozent Wohnschutz-Initiative: NEIN

Ja-Anteil: 42,72 Prozent (222’590 Stimmen) Nein-Anteil: 57,28 Prozent (298’488 Stimmen) Stimmbeteiligung: 57,07 Prozent Gegenvorschlag Wohnschutz-Initiative: JA

Ja-Anteil: 54,32 Prozent (272’218 Stimmen) Nein-Anteil: 45,68 Prozent (228’891 Stimmen) Stimmbeteiligung: 56,43 Prozent Stichfrage Wohnschutz-Initiative: GEGENVORSCHLAG

Initiative: 41,12 Prozent (200’742 Stimmen) Gegenvorschlag: 58,88 Prozent (287’479 Stimmen) Stimmbeteiligung: 56,15 Prozent Volksinitiative «Stopp Prämien-Schock Für eine automatische Entlastung bei den Krankenkassenprämien»: JA