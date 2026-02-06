Erneut mehr Arbeitslose in den beiden Basel

Keystone-SDA

In den beiden Basel hat die Zahl der Arbeitslosen im Januar erneut zugenommen. Die Arbeitslosenquote stieg in Basel-Stadt um 0,2 Prozentpunkte auf 4,8 Prozent und in Baselland um 0,1 Prozentpunkte auf 3,1 Prozent.

1 Minute

(Keystone-SDA) Der Landesdurchschnitt lag bei 3,2 Prozent, wie aus der am Freitag veröffentlichten Statistik des Staatssekretariats für Wirtschaft (Seco) hervorgeht. Dies entspricht einer Zunahme um 0,1 Prozentpunkte gegenüber dem Vormonat.

Im Kanton Basel-Stadt waren im vergangenen Monat 4903 Personen als arbeitslos registriert. Das sind 125 Personen mehr als im Dezember. Im Baselbiet waren es 4713 und somit 186 Personen mehr.

Die Zahl der Stellensuchenden nahm in Basel-Stadt um 126 auf 7179 Personen zu. Im Kanton Baselland stieg sie um 139 auf 7007 Personen.

Im Stadtkanton nahm die Anzahl offener Stellen im Januar um 462 auf 1506 zu. Im Kanton Basel-Landschaft wurden 2071 offene Stellen gemeldet. Das sind 243 mehr als im Vormonat