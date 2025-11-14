Erneut zwei Autodiebe im Aargau: Baselbieter Polizei davon gefahren

Keystone-SDA

Die unbekannten Lenker von zwei im Aargau gestohlenen Autos sind in der Nacht auf Freitag auf der Autobahn A2 bei Pratteln BL einer Patrouille der Polizei Basel-Landschaft davongefahren. Die Autodiebe rasten und machten laut Polizeiangaben riskante Fahrmanöver.

(Keystone-SDA) Die Patrouille habe die Verfolgung aus Sicherheitsgründen abbrechen müssen und daher die Fluchtwagen aus den Augen verloren, teilte die Kantonspolizei Aargau am Freitag mit. Die Polizei geht davon aus, dass die beiden Autodiebe aus Frankreich stammen.

Die Autos waren aus einem Garagenbetrieb in Neuenhof bei Baden AG gestohlen worden. Der Betreiber bemerkte, dass Unbekannte das Rolltor aufgebrochen und in die Werkstatt eingedrungen waren, wie die Kantonspolizei berichtete. In der Werkstatt seien die Fahrzeugschlüssel gelegen.

Der Garagenbetreiber alarmierte die Kantonspolizei, die eine Fahndung auslöste und die Nachbarkantone sowie das Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit informierte.

Eine Patrouille der Polizei Basel-Landschaft sichtete die gesuchten Autos auf der A2 bei Pratteln. Als die Polizei diese zu stoppen versuchte, flüchteten die unbekannten Lenker in Richtung Basel.

Autodiebstähle als neuer Trend

Bereits in der Nacht auf Donnerstag gab es einen ähnlichen Fall. Die Baselbieter Polizei nahm zwei Franzosen im Alter von 17 und 19 Jahren fest. Auf der Flucht vor der Aargauer Kantonspolizei waren die jungen Franzosen mit den zwei gestohlenen Autos verunfallt. Die Autos waren in Oberentfelden bei Aarau gestohlen worden.

Die Kantonspolizei Aargau mahnte die Garagenbetriebe, Gebrauchtwarenhändler und Autohäuser, sie sollten hochwertige Sportwagen sichern. Die Fahrzeugschlüssel sollten nicht zugänglich sein.