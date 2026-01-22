Erneute Demonstration für syrische Kurden in der Berner Innenstadt

Keystone-SDA

In der Berner Innenstadt haben am Donnerstagabend erneut hunderte Menschen gegen das Vorrücken syrischer Regierungstruppen in kurdische Gebiete demonstriert. Es war die dritte prokurdische Kundgebung in der Bundesstadt seit dem vergangenen Montag.

1 Minute

(Keystone-SDA) Schätzungsweise 400 Menschen versammelten sich ab 19 Uhr auf dem Bahnhofplatz, wie eine Reporterin der Nachrichtenagentur Keystone-SDA berichtete. Laut Aufruf war ein Umzug vor die türkische Botschaft vorgesehen. Der Umzug bewegte sich aber in Richtung der US-Botschaft.

«Defend Kurdistan, smash fascist regimes» («Verteidigt Kurdistan, zerschlagt faschistische Regime»), stand auf einem Transparent. Zwischenfälle gab es zunächst keine. Die Demonstrierenden zündeten vereinzelt Feuerwerk.

Die Polizei begleitete die Spontankundgebung eng, hielt sich aber im Hintergrund. Es gäbe Verkehrseinschränkungen, hiess es auf dem offiziellen X-Account der Berner Kantonspolizei.

Für den Donnerstagabend wurden denn auch in mehreren anderen Schweizer Städten wie Basel, Biel, Genf, Lausanne und Zürich weitere Demonstrationen angekündigt.

Bereits am Montag- und am Dienstagabend fanden in Bern, Basel und Winterthur Demonstrationen in Solidarität mit den Kurdinnen und Kurden statt. Am Mittwoch folgten Kundgebungen am Weltwirtschaftsforum (WEF) in Davos und in Zürich.