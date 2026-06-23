Erstmals wieder Biber im Kanton Obwalden nachgewiesen

Keystone-SDA

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Im Naturschutzgebiet Städerried in Alpnach ist erstmals seit längerer Zeit wieder ein Biber im Kanton Obwalden nachgewiesen worden. Ein am Montag aufgenommenes Video wurde von den Behörden geprüft und bestätigt, teilte das Amt für Wald und Landschaft am Dienstag mit.

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(Keystone-SDA) Der Biber wurde laut dem Communiqué in der Naturschutzzone Städerried am Alpnachersee gesichtet und gefilmt. Es ist der erste belegte Nachweis der geschützten Tierart in Obwalden «in jüngerer Zeit», wie es hiess.

Das Gebiet am Südufer des Alpnachersees biete dem Biber geeignete Lebensbedingungen mit Wasserflächen und Gehölzen als Nahrung und Lebensraum.

Da sich der Biber in einer bestehenden Naturschutzzone aufhält, seien derzeit keine zusätzlichen Massnahmen geplant, hiess es. Die Behörden raten, die geltenden Schutz- und Verhaltensregeln einzuhalten. Dazu gehören unter anderem das Badeverbot innerhalb der Naturschutzzone sowie die Leinenpflicht für Hunde.