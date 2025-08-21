The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter

Es gibt nun offiziell vier verschiedene Giraffenarten

Keystone-SDA

Nach langer Forschungsarbeit hat die International Union for Conservation of Nature (IUCN) nun vier Giraffenarten amtlich anerkannt. Lange Zeit galt als gesichert, dass es sich bei den afrikanischen Säugetieren mit dem langen Hals um eine einzige Art handelt.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
3 Minuten

(Keystone-SDA) Die vier Arten – neben der Netzgiraffe die Massai-Giraffe, die Nord-Giraffe und die Süd-Giraffe – begannen sich aber bereits vor etwa 230’000 bis 370’000 Jahren unabhängig voneinander zu entwickeln, wie die Senckenberg Gesellschaft für Naturforschung am Donnerstag in Frankfurt am Main mitteilte.

Zwischen ihnen findet demnach kaum oder gar kein genetischer Austausch statt – in freier Wildbahn paaren sich die verschiedenen Arten also in der Regel nicht. Bereits im Jahr 2016 hatten Senckenberg-Forscher gemeinsam mit der Giraffe Conservation Foundation, die sich dem Schutz von Giraffen in Afrika widmet, Forschungsergebnisse veröffentlicht, die auf deutliche genetische Unterschiede zwischen den Giraffenarten hinwiesen.

Auswirkung auf Schutzkonzepte

Die offizielle Anerkennung durch die IUCN habe Auswirkungen auf künftige Schutzkonzepte. Nachdem die Giraffe als Einzelspezies 2016 als «gefährdet» eingestuft worden war, will die IUCN nun in einem nächsten Schritt die Gefährdung der vier Giraffenarten für die Rote Liste der bedrohten Arten bewerten.

Die Unterscheidung in vier unterschiedliche Arten ermögliche «ein differenzierteres Verständnis der Bedrohungen und der Möglichkeiten», die Giraffen in ihren jeweiligen Lebensräumen in Afrika zu schützen, erklärte die IUCN.

«Aussergewöhnlich»

«Vier neue Grosssäugerarten nach über 250 Jahren taxonomischer Forschung zu beschreiben, ist aussergewöhnlich – insbesondere bei so ikonischen Tieren wie Giraffen», erklärte Evolutionsgenetiker Axel Janke. «Unsere genetischen Analysen zeigen, dass die Unterschiede zwischen den Giraffenarten ebenso deutlich sind wie jene zwischen Braun- und Eisbären.»

Die Forscher sammelten mit zahlreichen lokalen Partnerorganisationen über ein Jahrzehnt hinweg Gewebeproben von Giraffen aus ganz Afrika, teils aus schwer zugänglichen und politisch instabilen Regionen wie dem Tschad, Niger oder Südsudan. Die Untersuchung von jeweils rund 200’000 DNA-Abschnitten bei insgesamt 50 Giraffen lieferte demnach eindeutige Hinweise auf vier eigenständige Arten. Studien an Giraffenschädeln stützten die genetischen Befunde.

Zwischen 1985 und 2015 war die Zahl der Giraffen auf dem ganzen afrikanischen Kontinent um rund 40 Prozent auf etwa 98’000 geschrumpft. Dabei gab es laut der IUCN Unterschiede in den einzelnen Regionen. 2019 stiegen laut der Organisation die Zahlen im südlichen Afrika deutlich an, während in Ost- und Zentralafrika ein bedenklicher Rückgang der Populationen verzeichnet wurde.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Erwarten Sie Veränderungen in Ihrem Leben aufgrund der neuen Handelsregeln, die von den USA eingeführt wurden?

Wie könnte sich die Zollpolitik der USA Ihrer Meinung nach auf Ihr Leben auswirken? Teilen Sie uns Ihre Meinung mit.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
13 Likes
14 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Céline Stegmüller

Haben Sie Schweizer Vorfahren? Planen Sie, die Orte zu besuchen, an denen sie in der Schweiz lebten?

Wir würden uns freuen, mehr über Ihre Ahnenforschung zu erfahren.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
30 Likes
57 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Aylin Elçi

Wie werden psychische Krankheiten in Ihrem Land behandelt?

In der Schweiz werden immer mehr Menschen mit Elektrotherapien oder Psychotherapien mit Psychedelika behandelt. Kennen Sie ähnliche Ansätze?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
12 Likes
18 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft