ESC-Moderatorin Sandra Studer muss ihre Kinder ziehen lassen

Keystone-SDA

Der "Studer-Clan" kommt nicht nur an Weihnachten im grossen Familienverbund zusammen. "Das finde ich schön", sagte die ESC-Moderatorin Sandra Studer in einem Interview.

(Keystone-SDA) Die eigenen Kinder loslassen müssen – das hat Studer mit ihrer Bühnenrolle «Donna» aus dem Abba-Musical «Mamma Mia» gemeinsam. «Das ist eine emotionale Herausforderung», gab die Moderatorin und Musical-Darstellerin gegenüber der «Schweizer Illustrierten» zu.

Der Gedanke an ein leeres Haus stimmt die 56-Jährige traurig. «Ich verstehe, wie es Donna geht, die ihre Tochter Sophie ziehen lassen muss», so Studer. Gleichzeitig freue sie sich, dass ihre vier Kinder ihren eigenen Weg gehen würden und «die Flügel ausbreiten».

Die Studers bezeichnen sich selbst als Clan und würden oft in der Grossfamilie zusammenkommen. Das schätzt auch Sohn Gian, der erst dieses Jahr zuhause ausgezogen ist und nun mit seiner Freundin in Zürich wohnt. «Jö, s’Mami isch am Vermissä», sagte er im Bericht der «Schweizer Illustrierten» grinsend.

Auf Enkelkinder möchte Studer trotzdem gerne noch eine Weile verzichten.