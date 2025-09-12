The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter

ETH-Klimaforscherin mit dem Deutschen Umweltpreis ausgezeichnet

Keystone-SDA

Die Schweizer Klimaforscherin Sonia Isabelle Seneviratne von der ETH Zürich erhält den Deutschen Umweltpreis 2025. Sie teilt den mit 500'000 Euro dotierten Preis mit dem Geschäftsführungsduo des Stahlverzinkungsunternehmens Zinq.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die ETH-Professorin habe durch neue Forschungsmethoden und mittels bahnbrechenden Studien zur Land-Klima-Dynamik Wechselwirkungen von Bodenfeuchte, Vegetation, Verdunstung und Atmosphäre im internationalen Diskurs sichtbar gemacht, teilte die Deutsche Bundesstiftung Umwelt am Freitag mit.

Dank Seneviratne berücksichtigten globale Klimamodelle Faktoren wie Bodenfeuchte, Vegetation und Verdunstung deutlicher als zuvor, heisst es weiter. Durch vermehrte Trockenheit infolge des Klimawandels sei die Ökosystemfunktion von Landvegetation als Speicher für klimaschädliche Treibhausgase wie Kohlendioxid in Gefahr, würden die Erkenntnis der «brillanten Klimawissenschaftlerin» lauten.

Der Deutsche Umweltpreis wird am 26. Oktober in Chemnitz verliehen.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Céline Stegmüller

Haben Sie Schweizer Vorfahren? Planen Sie, die Orte zu besuchen, an denen sie in der Schweiz lebten?

Wir würden uns freuen, mehr über Ihre Ahnenforschung zu erfahren.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
34 Likes
67 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
17 Likes
21 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Wie sehen Sie die Zukunft Ihres Kontinents?

Manche Weltregionen leben mit einem Zukunftsversprechen – es gehe stetig aufwärts. Wie sieht das aber in Realität aus?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
34 Likes
26 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft