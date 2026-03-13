EVP auch mit Nachzählung nicht im Zürcher Stadtparlament

Keystone-SDA

Das Wahlresultat für den Zürcher Gemeinderat ist definitiv. Das hat die Nachzählung vom Freitag im Kreis 12 ergeben. Demnach hat die EVP das 5-Prozent-Quorum nicht erreicht und hat in der Legislatur 2026 bis 2030 auch keinen Sitzanspruch im Stadtparlament.

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(Keystone-SDA) Bei der Nachzählung wurden sämtliche Wahlzettel aus dem Kreis 12 und deren Verarbeitung überprüft, wie die Stadt am Freitagabend mitteilte. Dabei wurden lediglich einzelne Übertragungsfehler beim Erfassen der handschriftlich veränderten Listen gefunden sowie ein in zwei Zeilen veränderter Wahlzettel unter den unveränderten.

Nach Eingabe dieser minimalen Anpassungen wurde das Zürcher Zuteilungsverfahren erneut durchgeführt. Das Resultat ergibt laut der Stadt jedoch keine Veränderungen an der bereits am vergangenen Sonntag (8. März) ausgewiesenen Sitzverteilung im Gemeinderat und wird somit bestätigt.

Die EVP erreichte am vergangenen Sonntag im Wahlkreis 12 einen Wähleranteil von 4,95 Prozent. Um in der nächsten Legislatur im Gemeinderat vertreten zu sein, fehlten ihr lediglich 28 Stimmen.