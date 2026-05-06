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Ex-Finanzverwalter von Vechigen wegen Millionenbetrugs angeklagt

Keystone-SDA

Der ehemalige Finanzverwalter von Vechigen muss sich wegen gewerbsmässigen Betrugs in Millionenhöhe vor Gericht verantworten. Die Staatsanwaltschaft für Wirtschaftsdelikte hat Anklage erhoben, wie sie am Mittwoch mitteilte.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der Fall ist seit August 2022 bekannt. Der heute 68-jährige Schweizer soll von 2011 bis 2022 Darlehensverträge abgeschlossen haben, wobei er vortäuschte, im Namen der Gemeinde zu handeln. Auch soll er sich unerlaubt Zugang zum Onlinebanking der Gemeinde verschafft haben.

Der offene Schaden beläuft sich gemäss den Ermittlungen auf vier Millionen Franken. Wann der Prozess am Wirtschaftsstrafgericht stattfindet, geht aus der Mitteilung nicht hervor.

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