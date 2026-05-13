Ex-Gemeindepräsident schweigt zu Brandkatastrophe vorerst

Keystone-SDA

Der ehemalige Gemeindepräsident von Chermignon VS, Jean-Claude Savoy, hat am Mittwoch bei einer Anhörung zur Brandkatastrophe in Crans-Montana die Aussage verweigert. Als Grund nannte sein Anwalt die fehlende Akteneinsicht.

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(Keystone-SDA) Savoy traf in Begleitung seines Anwalts auf dem Campus Energypolis in Sitten ein. Vor den Vertreterinnen und Vertretern der Staatsanwaltschaft sowie den zahlreichen anwesenden Anwälten erklärte er gleich zu Beginn seine Haltung.

«Mein Mandant hat die Fragen nicht beantwortet, weil ihm die Akten nicht zugänglich gemacht wurden», erklärte sein Anwalt Bryan Pitteloud. Im weiteren Verlauf beabsichtigt er jedoch, aktiv an der Untersuchung mitzuwirken.»

Wille zur Zusammenarbeit

«Meine aktive Rolle in diesem Dossier liegt im Sommer 2015. Können Sie Fragen beantworten, die 130 Monate zurückliegen? Das ist unmöglich», erklärte der Beschuldigte gegenüber den Medien.

«Mein Wille zur Zusammenarbeit hat sich sehr früh gezeigt. Bereits am 4. Januar habe ich mich Frau Generalstaatsanwältin Beatrice Pilloud zur Verfügung gestellt», rief er in Erinnerung.

«Sobald ich Zugang zu den Akten habe, werde ich die Fragen beantworten. Ich übernehme meine politische Verantwortung, die in dieser Angelegenheit offensichtlich ist», fuhr der ehemalige Gemeindepräsident fort.

Betriebsbewilligung für Bar mitunterzeichnet

Savoy hatte 2015, noch während seiner Amtszeit als Präsident von Chermignon, eine Betriebsbewilligung für die Bar «Le Constellation» mitunterzeichnet. Vorausgegangen waren Umbauarbeiten, die vom neuen Betreiber Jacques Moretti in Auftrag gegeben worden waren.

In der Bar waren bei einem verheerenden Brand in der Silvesternacht 41 Menschen ums Leben gekommen und 115 weitere verletzt worden. Mit der Gründung der Gemeinde Crans-Montana per 1. Januar 2017 setzte Savoy seine politische Laufbahn nicht fort.

Die Vorladung von Savoy, die letzte von der Staatsanwaltschaft für den Monat Mai vorgesehene Anhörung, sorgte am Mittwoch nicht für grosses Medieninteresse.

Die Anhörung folgte auf jene des aktuellen Gemeinderats und Sicherheitsverantwortlichen von Crans-Montana, Patrick Clivaz, am Montag sowie auf die Befragung des heutigen stellvertretenden Leiters des öffentlichen Sicherheitsdienstes der Gemeinde Crans-Montana am Dienstag.