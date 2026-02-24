Ex-Miss Schweiz Kerstin Cook adoptiert 7-Jährigen aus Brasilien

Keystone-SDA

Ex-Miss-Schweiz Kerstin Cook hat einen sieben Jahre alten Jungen aus Brasilien adoptiert. Nun zieht die 36-jährige schweizerisch-britische Doppelbürgerin für mehrere Jahre in das südamerikanische Land, wie sie auf Instagram mitteilte.

(Keystone-SDA) «Die Adoption ist ein langer und schwieriger Weg. Du bist jede Sekunde davon wert», schreibt sie zu einem kurzen Clip, auf dem sie gemeinsam mit einem Jungen zu sehen ist. Und weiter zitiert der «Blick» Cook online: «Ich kann es kaum erwarten, für immer mit dir zusammen zu sein.»

Adoption sei schon immer ein grosses Thema für sie gewesen, zitiert das Blatt die Miss Schweiz von 2010. Mehr über den Siebenjährigen könne sie noch nicht sagen, weil das Adoptivverfahren nicht abgeschlossen sei. Ob Cook sich derzeit in einer Beziehung befindet, ist nicht bekannt.