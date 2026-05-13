Ex-Polizist begleicht Schulden bei Laufen BL

Keystone-SDA

Ein wegen gewerbsmässigen Diebstahls verurteilter ehemaliger Polizist hat der Stadt Laufen BL eine Summe von über 350'000 Franken zurückbezahlt. Er hatte das Geld über Jahre hinweg aus einer Parkuhr gestohlen.

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(Keystone-SDA) Die Stadt Laufen betrachte die Angelegenheit damit als abgeschlossen, teilte sie am Mittwoch mit. Der ehemalige Mitarbeitende habe den geschuldeten Betrag vollständig bezahlt. Der Zahlung ging eine Vereinbarung zwischen der Gemeinde und dem Mann voraus. Diese sah eine Frist für die Begleichung der Schuld bis Ende Mai vor.

Das Baselbieter Strafgericht hatte den 67-Jährigen letzten März wegen gewerbsmässigen Diebstahls verurteilt und eine bedingte Freiheitsstrafe von 24 Monaten gegen ihn ausgesprochen. Der Mann finanzierte mit dem gestohlenen Geld einen Lebensstil mit Casinobesuchen.

Der Betrag setzte sich aus dem zwischen 2011 und 2021 entstandenen Schaden von 350’000 Franken und einer Parteientschädigung von 6215 Franken zusammen. Alle anderen Ansprüche sind inzwischen verjährt.