Ex-TV-Moderatorin Jennifer Bosshard ist Mutter geworden
Die ehemalige "Gesichter& Geschichten"-Moderatorin Jennifer Bosshard und ihr Ehemann Pascal Schürpf im Elternglück: Auf Instagram verkündete die frischgebackene Mutter die Geburt ihrer Tochter Ruby Sienna.
(Keystone-SDA) Mit «our whole world» kommentierte Bosshard die Geburtsanzeige auf dem Social Media-Kanal, wo sich die Gratulationen ansammeln. Im Mai hatte der «Blick» berichtet, dass die Moderatorin der von Fernsehen SRF abgesetzten Sendung «Gesichter& Geschichten» schwanger ist.
Zusammen mit ihrem Ehemann, dem ehemaligen Fussballprofi Pascal Schürf, war Bosshard von Zug in die Region Basel umgezogen. Für sie sei es wichtig, in der Nähe ihrer Familie und Freunde zu sein. «Jetzt, wo wir ein Kind kriegen, sowieso», sagte sie im Juli der «Basler Zeitung».