Fünf Verletzte nach Kollision von Auto mit Wohnmobil bei Bönigen

Keystone-SDA

Bei der Kollision eines Autos mit einem Wohnmobil auf der A8 bei Bönigen sind fünf Menschen verletzt worden. Grund für den Unfall am Freitagnachmittag war nach ersten Erkenntnissen, dass die Autofahrerin auf die Gegenfahrbahn geriet, dort das Wohnmobil streifte und zum Kippen brachte.

1 Minute

(Keystone-SDA) Die Lenkerin des Autos wurde bei dem Unfall zwischen Brienz und Interlaken verletzt, der Fahrer und die drei Insassen des Wohnmobils wurden leicht verletzt, wie die Kantonspolizei Bern am Freitag mitteilte.

Die Verletzten wurden mit zwei Ambulanzteams in ein Spital gefahren. Der betroffene Strassenabschnitt musste während mehrerer Stunden komplett gesperrt und der Verkehr über die andere Seeseite umgeleitet werden.