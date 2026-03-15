Fünf Verletzte nach Kollision zwischen zwei Autos in Bönigen

Keystone-SDA

Zwei Autos sind am Samstagnachmittag auf der A8 bei Bönigen frontal zusammengestossen. Dabei wurden fünf Personen verletzt und mussten in ein Spital gebracht werden, wie die Berner Kantonspolizei am Sonntag in einem Communiqué auf X mitteilte.

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(Keystone-SDA) Laut der Mitteilung geriet ein Autofahrer, der von Interlaken in Richtung Meiringen unterwegs war, in einer Linkskurve kurz nach der Ausfahrt Bönigen auf die Gegenfahrbahn und stiess frontal mit einem entgegenkommenden Auto zusammen.

Eine Beifahrerin musste bis zum Eintreffen der Rettungskräfte durch Ersthelfende betreut und von der Feuerwehr Bödeli aus dem Fahrzeug befreit werden, wie es weiter hiess.

Der betroffene Autobahnabschnitt war für rund vier Stunden gesperrt. Laut Polizeiangaben wurde eine Umleitung über Brienz-Oberried eingerichtet.