The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Schweizer:innen im Ausland
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden

Fabienne Hadorn wäre ohne ADHS nicht im Fernsehen gelandet

Keystone-SDA

Schauspielerin, Moderatorin und Sängerin Fabienne Hadorn hätte ohne ihr diagnostiziertes ADHS eine andere Karriere eingeschlagen. "Viele Leute in meiner Branche wären ohne ADHS nicht da, wo sie sind", sagte sie im Interview mit "CH Media".

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) «Es gibt einen Grund, warum die Evolution diese neurodivergenten Menschen noch nicht eliminiert hat», habe die 50-Jährige lachend hinzugefügt. Vor zwei Jahren hatte sie offiziell die Diagnose Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS) erhalten.

Ohne diese Neurodivergenz wäre sie nicht im Fernsehen gelandet. «Ich hätte im Säuliamt, wo ich aufgewachsen bin, wohl eine Lehre in einem Reisebüro gemacht, und man könnte mich heute als Reiseführerin für Japan-Touren buchen», sagte sie.

Weiter machte die Comedienne darauf aufmerksam, dass man als Betroffene sehr auf sich aufpassen müsse. «Man ist sehr suchtgefährdet als ADHSler. Bei mir ist das Nikotin gerade wieder ein Thema», offenbarte sie. Alles, was Halt und Struktur gebe, sei hilfreich, etwa die Kinder und die Familie.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft